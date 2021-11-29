Генконсул Азербайджана Ильгар Искендеров отозван из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. Генеральный консул Азербайджана Ильгар Искендеров отозван из Екатеринбурга, сообщает официальный сайт президента страны Ильхама Алиева.



Отметим, что И. Искендеров вступил в должность генконсула в 2018 году.