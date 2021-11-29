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29.11.2021

Генконсул Азербайджана Ильгар Искендеров отозван из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. Генеральный консул Азербайджана Ильгар Искендеров отозван из Екатеринбурга, сообщает официальный сайт президента страны Ильхама Алиева.

Отметим, что И. Искендеров вступил в должность генконсула в 2018 году.

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