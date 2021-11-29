В Свердловской области не хватает почти 800 врачей

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. В медицинских учреждениях Свердловской области не хватает 783 врачей. Об этом сообщается в ответе на запрос издания «Коммерсантъ» за подписью заместителя регионального министра здравоохранения Андрея Шастина.



По данным представителя, в поликлиниках не хватает 661 специалиста, в стационарах — 19 человек, в службе скорой медицинской помощи — 119. Также он рассказал, что на Среднем Урале в соответствии с поручением замглавы российского кабинета министров Татьяны Голиковой ведется анализ дефицита медицинских кадров.