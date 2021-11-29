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29.11.2021

ЕВРАЗ признан одним из лучших работодателей России

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. ЕВРАЗ оказался в числе «золотых» работодателей России в рейтинге, который подготовил журнал Forbes вместе с аудиторской компанией KPMG. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

В 2021 году при составлении рейтинга учитывались ESG-практики компаний. Составители объяснили это тем, что молодые специалисты стали чаще уделять внимание тому, как работодатели реализуют себя в социальной и экономической сферах.

ЕВРАЗ признан одним из лучших работодателей России
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

ЕВРАЗ вносит существенный вклад в развитие регионов присутствия, а также масштабно реализует экологическую программу. За 2018-2021 годы в природоохранные проекты было вложено 170 млн долл. США. В 2022-2025 годах планируется направить более 200 млн долл. США.

Компания создает возможности для развития и обучения сотрудников, а также активно внедряет современные технологии на производстве. Сотрудники предприятий ЕВРАЗа обучаются за счет компании в вузах, получают вторые профессии, повышают уровень квалификации в лучших образовательных учреждениях и бизнес-школах России.

Работники ЕВРАЗа ежегодно занимают призовые места в национальном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech, участвуют в научно-технических конференциях. В компании разработаны программы подготовки кадрового резерва руководителей, действует корпоративная программа обучения «Новые лидеры ЕВРАЗа» в партнерстве с бизнес-школой СКОЛКОВО.

«Кадровая политика ЕВРАЗа направлена на привлечение и развитие профессионалов своего дела. Поэтому мы уделяем особое внимание образовательным программам, развитию корпоративной культуры и вовлеченности наших сотрудников. Компания реализует значимые социальные программы для работников предприятий, оказывает помощь ветеранам и молодежи. На каждом комбинате ЕВРАЗа на Урале действует около 20 социальных программ», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.

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