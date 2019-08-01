МВД России опубликовало новые правила ограничения путешествий за рубеж для детей

УрБК, Москва, 07.10.2021. Министерство внутренних дел России опубликовало приказ, где прописан новый регламент выезда детей за границу.
Теперь у родителей или опекунов появилась возможность запрещать детям выезд в определенные или во все страны мира, а также устанавливать сроки действия ограничений.
По новым правилам оформления заявлений о выезде детей за границу, родители или опекуны имеют возможность перечислить конкретные страны, куда несовершеннолетнему запрещен выезд. Кроме того, теперь стало возможно задать конкретные сроки действия запрета или продлить его до достижения ребенком совершеннолетия. В прежней версии регламента можно было указывать лишь, в какие страны выезд ребенку разрешен.
Также в соответствии с новым приказом появились правила отзыва заявления о несогласии на выезд. Для этого необходимо подать заявление об отзыве в то же отделение, где оформлялся запрет на выезд.
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