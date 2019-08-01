МВД России опубликовало новые правила ограничения путешествий за рубеж для детей

УрБК, Москва, 01.08.2019. В России в I полугодии 1,6 млн должников после ограничения им выезда за рубеж выплатили более ...

Россияне выплатили за полгода 44,5 млрд рублей долгов после ограничения им выезда за рубеж

УрБК, Москва, 22.06.2017. Порядка 1,6 млн россиян ограничены в праве выезда за границу из-за невыплаченных долгов. Об ...

Около 1,6 млн россиян не могут выезжать за рубеж из-за долгов

В этом году более 500 тысяч россиян не смогут поехать за границу из-за долгов перед банками

УрБК, Москва, 12.05.2014. В I квартале 2014 года ограничение на выезд за рубеж было наложено примерно на 190 тыс. ...