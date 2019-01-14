В Качканаре прокуратура взыскала с застройщика дворца единоборств более 2 млн рублей за пользование чужими средствами

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2021. В ходе проверки соблюдения требований законодательства об исполнении обязательств при выполнении муниципального контракта между МУ «Управление городского хозяйства» и ООО «АГ Производственный строительный холдинг» прокуратура города Качканар выявила нарушения.
Подрядная организация на основании дополнительного соглашения к муниципальному контракту получила аванс за работы, не предусмотренные по условиям основного контракта. Нарушитель оштрафован за пользование чужими средствами на сумму более 2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В процессе проведения надзорных мероприятия сотрудники качканарской прокуратуры установили, что по условиям муниципального контракта на строительство дворца единоборств на сумму более 353 млн руб. между МУ «Управление городского хозяйства» и ООО «АГ Производственный строительный холдинг» аванс за выполнение работ предусмотрен не был.
Однако стороны договора в марте 2020 года заключили дополнительное соглашение, согласно которому в условия муниципального контракта вносился ряд существенных поправок. В том числе организация-подрядчик получала право на авансовый платеж от заказчика.
Представители прокуратуры в связи с выявленными нарушениями обратились в Арбитражный суд Свердловской области. Исковые требования о признании дополнительного соглашения недействительным, а также о взыскании процентов за пользование чужими средствами судом были удовлетворены. С ООО «АГ Производственный строительный холдинг» был взыскан штраф в размере более 2 млн руб. в качестве процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами. Решение суда в законную силу не вступило.
Пресс-служба прокуратуры Свердловской области отмечает, что свои обязательства по контракту подрядчик выполнил в полном объеме, и дворец единоборств в городе Качканаре был сдан в срок.
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