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В Свердловской области помидоры за неделю подорожали на 17,8%

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2021. С 27 сентября по 4 октября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 17,75%, до 113,12 руб. за кг) и огурцы (на 8,84%, до 88,66 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За неделю, согласно статистике, также выросли цены на глазированные шоколадом мягкие конфеты (на 4,95%, до 387,47 руб. за кг), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,77%, до 91,25 руб. за кг), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 2,71%, до 427,67 руб. за кг), картофель (на 2,6%, до 35,11 руб. за кг), а также на пшеничную муку (на 2,51%, до 48,23 руб. за кг).

Больше всего за неделю подешевели морковь (на 5,2%, до 42,49 руб. за кг), репчатый лук (на 4,01%, до 31,13 руб. за кг), белокочанная свежая капуста (на 2,46%, до 35,67 руб. за кг), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,76%, до 66,53 руб. за кг), а также сосиски и сардельки (на 1,52%, до 467,18 руб. за кг).

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