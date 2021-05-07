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Свердловский Россельхознадзор нашел антибиотики в колбасе для детей

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2021. Сотрудники испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора в сентябре провели свыше 50 заборов проб различных пищевых продуктов. В трех из них обнаружились антибиотики, в том числе в колбасе для детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Работники лаборатории Россельхознадзора произвели свыше 50 заборов проб различных продуктов, предлагающихся покупателям Свердловской области. Их проверяли на предмет наличия в сырье остаточных веществ лекарственных препаратов. В трех случаях тесты оказались положительными, лекарственные вещества были выявлены в количествах, превышающих норму.

В курином фарше были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы, в колбасе из мяса птицы найдены остатки фторхинолонов, и следы сульфаниламидов были зафиксированы в вареной колбасе «Детская».

Наименования производителей, допустивших нарушения, Россельхознадзором не разглашаются.

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