«Россети Урал» — «Екатеринбург» направили на подготовку к холодному сезону 266 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2021. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») выполнили все мероприятия, связанные с подготовкой электросетевого комплекса к функционированию в осенне-зимний период, сообщает отдел по связям с общественностью компании. На их реализацию было выделено 266 млн руб.



В ходе подготовки большое внимание было уделено аппаратуре, которая обеспечивает электроэнергией стратегически важные и социально значимые объекты. В их числе — транспортная инфраструктура, обеспечивающие жизнь города элементы, теплопункты, котельные, насосные и очистные сооружения, школы, детские сады и медицинские учреждения.



Для подготовки к работе в период низких температур специалисты выполнили комплексный ремонт 12 крупных центров питания 35-220 кВ в разных районах города. Это подстанция Ленинского района 110 кВ «Ясная», подстанция 110 кВ «Орджоникидзевская», питающая одноименный район Екатеринбурга, в Октябрьском районе — подстанции «Родник», «Исток» и «Полевая», подстанции «Берегова», «Искра» снабжающие электроэнергией Верх-Исетский район, а также несколько центров питания в Железнодорожном и Чкаловском районах.



В перечень реализованных работ вошли: ремонт 42 км линий электропередачи, расчистка трасс воздушных линий, ремонт силовых трансформаторов 35 кВ и выше, 205 выключателей, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, диагностика оборудования и ряд других регламентных работ.



«Электроснабжение в осенне-зимний период — это высокая социальная ответственность перед жителями нашего города. Поскольку от электроэнергии зависит работа жизнеобеспечивающих инфраструктур, таких как водоснабжение, теплоснабжение, что особенно значимо в холодные месяцы. Полная готовность электросетевых объектов к работе в отопительный сезон 2021/2022 обеспечена к 1 октября», — отметил первый заместитель директора, главный инженер «Россети Урал» — «Екатеринбург» Евгений Мальцев.



Своевременная и качественно проведенная ремонтная кампания способствует повышению надежности работы энергообъектов, стабильной работе техники, в том числе парка автономных источников электроснабжения, готовности своевременному реагированию на внештатные ситуации, восстановлению электроснабжения в критических ситуациях и в целом успешному прохождению периода, когда электросетевая инфраструктура работает в условиях минусовой температуры и потребление электроэнергии значительно возрастает.