В Свердловской области открыт сбор заявок на софинансирование туристических проектов

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2021. В Свердловской области открыт сбор заявок на получение грантов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Заполнить соответствующую форму можно на сайте министерства инвестиций и развития региона. Прошедшие отбор проекты получат софинансирование из федерального и регионального бюджетов, сообщает департамент информационной политики.



К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие развивать внутренний и въездной туризм. В настоящий момент сумма софинансирования одного проекта еще не определена, но в прошлом году максимальный размер гранта составлял 3 млн руб.



«Напомним, в конце 2020 года Свердловская область привлекла из федерального бюджета 37 миллионов рублей на развитие инфраструктуры для внутреннего туризма. Гранты получили предприниматели на реализацию четырнадцати проектов на территории региона», — говорится в сообщении.