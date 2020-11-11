Телефонные мошенники обманули жителя Екатеринбурга на сумму более 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. Телефонные аферисты обманули очередного жителя Екатеринбурга. На этот раз жертвой стал мужчина 32 лет, который, поддавшись на уловки мошенников, лишился 1 млн 628 тыс. руб. Следственным подразделением отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Житель Екатеринбурга обратился в отдел полиции № 8 УМВД, он заявил, что телефонные аферисты выманили у него денежные средства на сумму более 1,6 млн руб. Как установили полицейские, мошенник действовал по распространенной в последнее время схеме: он позвонил на личный сотовый телефон жертвы, представился сотрудником банка, обращался к мужчине по имени и отчеству, назвал дату рождения и иные личные данные. Затем лжеспециалист заявил, что на имя мужчины подана заявка на кредит, и, чтобы ее отменить, нужно оформить встречную заявку.



Обманутый гражданин, поддавшись на психологические уловки мошенника, выполнил все, что ему велел телефонный собеседник. В результате чего мужчина стал заемщиком денежных средств банка на сумму 1 млн 628 тыс. руб., которые он затем перевел на «безопасные счета». Только положив трубку, мужчина понял, что стал жертвой обмана.



На основании показаний пострадавшего сотрудники следственного подразделения отдела полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.



Полиция города Екатеринбурга убедительно просит граждан быть бдительными, не передавать свои данные посторонним лицам, не переводить деньги на неизвестные банковские счета. В случае поступления телефонного звонка от сотрудника банка, необходимо положить трубку и самостоятельно позвонить в свою банковскую организацию по номеру телефона, указанному на обратной стороне каждой банковской карты. В случае, если вы подозреваете, что стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в ближайшее отделение полиции.