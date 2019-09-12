Свердловская область получит субсидию в 60 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. Минприроды РФ одобрило заявку Свердловской области на получение субсидии, которая будет использована для приобретения контейнеров, предназначенных для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). В 2021 году за 60 млн 588 тыс. руб. будут приобретены 4 тыс. контейнеров, сообщает департамент информационной политики.



«Главными критериями отбора было наличие в регионе утвержденной территориальной схемы обращения с отходами производства и наличие действующих объектов обработки и утилизации мусора. В Свердловской области уже работают мусоросортировочные комплексы в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Алапаевске. Их совокупная мощность по сортировке отходов превышает 200 тысяч тонн в год. Утилизацией ТКО занимаются свыше 50 организаций», — говорится в сообщении.



К 2030 году в ходе реализации нацпроекта «Экология» на Среднем Урале будут построены или обновлены 12 мусоросортировочных комплексов, чья совокупная мощность составит 1,4 млн т в год. Также появятся объекты утилизации ТКО, способные принимать свыше 600 тыс. т мусора в год.



Добавим, что с 1 июля 2020 года в Свердловской области запущен пилотный проект по введению раздельного накопления отходов производства и потребления. В нем участвуют 10 муниципальных образований и 15 образовательных учреждений. Раздельный сбор отходов начали применять 30 управляющих организаций.



«К сегодняшнему дню, по данным минЖКХ, работа в данном направлении ведется в 34 городах. Из 27 тыс. 853 включенных в муниципальные реестры муниципалитетов контейнерных площадок 2 тыс. 558 оборудованы пластиковыми евро-контейнерами для дуальной системы накопления или емкостями для отдельных фракций ТКО», — уточняет департамент.



Сейчас доступ к раздельному сбору мусора есть у более чем 150 тыс. жителей региона. К 2024-2025 годам планируется полностью изменить систему обращения с отходами в Свердловской области.