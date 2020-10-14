В Екатеринбурге утвержден проект развития современных инженерных систем жизнеобеспечения

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. По поручению главы города Алексея Орлова координационный совет стратегического развития Екатеринбурга согласовал проект «Развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения». Его реализация позволит, помимо обновления инженерных сетей города, улучшить состояние окружающей среды в столице Урала и пригородах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Инициатором данного проекта стало управление ЖКХ администрации города Екатеринбурга. Его специалисты вместе с сотрудниками кафедры экономики и управления строительством и рынком недвижимости УрФУ и представителями крупнейших предприятий города в сфере ЖКХ разработали инновационную программу обновления городских систем жизнеобеспечения.



Принятый проект позволит и дальше успешно развивать инженерные системы нового поколения, параллельно создавая условия для надежной работы уже имеющихся объектов коммунального хозяйства. Они станут более экономичными, улучшатся их энергетические и экологические показатели, вырастет уровень оказания коммунальных услуг, которые станут более доступными для горожан.



В рамках принятой программы в период до 2030 года запланирован капитальный ремонт 82 км теплосетей, 60 км водоводов, 22 км канализации и 11 км газовых сетей ежегодно. Во всех случаях будут использоваться современные материалы и технологии, что позволит улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе.



Кроме того, в рамках создаваемого министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области проекта об изменениях в схеме территориального планирования региона, в том числе Концепции развития Екатеринбургской агломерации, заложены идеи сотрудничества Екатеринбурга с соседними населенными пунктами для создания общих систем коммунальной инфраструктуры.



Финансирование будет проходить с привлечением средств бюджета РФ, в том числе предназначенных для осуществления федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».