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Вчера, 17:03

Банк России планирует ужесточить требования для представителей держателей облигаций

УрБК, Москва, 06.10.2021. Банк России планирует ужесточить ответственность для представителей владельцев облигаций. В ЦБ отмечают, что сейчас представлять интересы держателей облигаций может почти любая компания.

«Мы хотим ввести требования для таких представителей по опыту работы на финансовом рынке, по наличию специалистов в штате с соответствующим образованием и стажем. И хотим расширить основания исключения представителей из списка, в том числе за некачественные услуги или за неосуществление деятельности», — заявила директор департамента корпоративных отношений регулятора Елена Курицына в интервью «Интерфаксу».

Также она отметила, что Банк России хочет поменять модель оплаты услуг представителей. Сейчас их оплачивает эмитент (компания, выпускающая ценные бумаги), но платежная цепочка прерывается, если прекращаются выплаты по облигациям. В качестве альтернативы предложено на отдельном банковском счете формировать фонд в пользу представителя с годовым размером его оплаты труда. Делаться это будет в момент выпуска облигаций и заключения договора с представителем.

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