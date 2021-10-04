Доступ в «бесковидные» зоны Свердловской области будет только у граждан с иммунной защитой

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. В Свердловской области доступ в «бесковидные» зоны получат только те граждане, которые имеют иммунную защиту от COVID-19 вследствие прививки или недавно перенесенной болезни. Отрицательные ПЦР-тесты причиной допуска в такие зоны не станут, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
В настоящий момент власти области рассматривают вопрос о введении ограниченного доступа по QR-кодам в организации общепита, оказывающие развлекательные, зрелищные и другие услуги (музеи, концертные и выставочных залы и другие), санатории, базы отдыха, бассейны, тренажерные залы и другие общественные места.
В ведомстве подчеркнули, что отрицательные ПЦР-тесты не станут основанием для посещения данных зон. Такое решение принято потому, что тест говорит лишь об отсутствии заболевания, но не о наличии иммунной защиты от коронавирусной инфекции.
«Кроме того, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ №18 от 07.07.2021 г., в стране сохраняются ограничения проведения массовых мероприятий исходя из сложившейся эпидемической ситуации в каждом регионе. На сегодняшний день в Свердловской области ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией позволяет проводить массовые мероприятия с участием не более 500 человек», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Напомним, что создание «бесковидных» зон на Среднем Урале было анонсировано в конце прошлой недели. Представители общепита написали открытое письмо в адрес губернатора Евгения Куйвашева, где раскритиковали данное решение властей.
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