ГК «КОРТРОС» представила на выставке 100+ TechnoBuild мини-версию Академического района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. ГК «КОРТРОС» продемонстрировала свои региональные проекты в рамках VIII Международный форума и выставки 100+ TechnoBuild. Они были показаны на стенде застройщика, где главным «экспонатом» была мини-версия Академического района Екатеринбурга. Посетители могли ознакомиться с жилыми зданиями и социальными объектами района, макетом энергоэффективного дома и ключевыми объектами медкластера, который компания начнет строить в 2022 году.
В пресс-службе девелопера отметили, что со стендом ГК «КОРТРОС» ознакомились полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.
Также генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев презентовал на стенде компании новый пермский проект «Камская долина», который планируется запустить в 2023 году. Предполагается, что в ходе его реализации будет возведено 1,7 млн кв. м. жилья, которые станут домом для 74,5 тыс. человек.
«Форум 100+ традиционно является крупнейшей площадкой для презентации масштабных региональных проектов, имеющих федеральное значение. На своем стенде мы показали сразу два таких проекта — район «Академический», находящийся в стадии активной реализации, имеющий большие перспективы дальнейшего развития, и с 1 октября 2021 года официально ставший отдельной административной единицей Екатеринбурга, восьмым районом города. Второй проект — «Камская долина» — его мы планируем реализовать в Перми по тем же принципам, которые легли в основу создания Академического района», — отметил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.
Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild, проходящий при поддержке Минстроя РФ, традиционно является эффективной площадкой для взаимодействия бизнеса и власти, а также для поиска новых партнеров, интересных идей и уникальных решений. В 2021 году в рамках форума 100+ проходит более 120 секций, число экспонентов выставки — 225, стран-участниц выставки — девять.
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