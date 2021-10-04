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Вчера, 15:43

В Кремле назвали нежелательным сценарием введение локдаунов в регионах

УрБК, Москва, 06.10.2021. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал введение локдаунов в регионах «нежелательным сценарием». Однако власти субъектов могут пойти на такие меры в чрезвычайных условиях пандемии, приводит его слова «Интерфакс».

«Но, конечно, в приоритете точечные меры, потому что уже наработаны определенные методики», — отметил пресс-секретарь.

Добавим, что в Свердловской области в настоящий момент анонсировано введение QR-кодов для посещения общественных мест. Местные рестораторы уже выступили с критикой данного решения, утверждая, что это станет «локдауном для отрасли».

Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области направила открытое письмо (есть в распоряжении редакции) в адрес губернатора Евгения Куйвашева, где выступила против идеи введения QR-кодов.

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