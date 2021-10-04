Свердловские рестораторы направили губернатору открытое письмо против введения QR-кодов

Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области направила открытое письмо (есть в распоряжении редакции) в адрес губернатора Евгения Куйвашева, где выступила против идеи введения QR-кодов в регионе для посещения общественных мест, включая общепит. Ранее о намерении выступить с подобным обращением УрБК рассказал вице-президент объединения Олег Пономарев.
«Данную меру для предприятий отрасли можно сравнить с «контрольным выстрелом», поскольку посетители вряд ли будут получать дополнительный разрешительный документ в виде QR-кода для того, чтобы зайти в кафе выпить чашку кофе или на обед. По статистике, во время введения подобной меры в г. Москве летом 2021 года, загруженность залов, в которые можно было попасть только при наличии QR-кода, составила не более 10%», — пишут рестораторы.
Использование подобных ограничительных мер авторы письма называют «фактическим введением локдауна». Они указывают на то, что отрасль все еще восстанавливается с прошлого года, когда общепит был закрыт.
Рестораторы считают, что QR-коды не помогут ни в ограничении распространения COVID-19, ни в том, чтобы убедить население привиться.
«На сегодняшний день отрасль общественного питания является одной из самых «зарегулированных» с точки зрения санитарных норм, правил и ограничений, но, несмотря на это, звучат инициативы о введении новых ограничений именно для сферы услуг и предприятий общественного питания в частности», — подчеркивают представители Ассоциации.
Напомним, на прошлой неделе губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram анонсировал создание зон, свободных от коронавируса. Позже эту информацию подтвердил его заместитель Павел Креков, объяснивший, что это будут места, в которые будет доступ только для тех, кто привился от COVID-19 или имеет антитела от него. Ограничение коснется таких общественных мест, как театры, общепит, спортивные объекты, музеи.
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области направила открытое письмо ...04.10.2021 Закодированная вакцинация
Свердловские рестораторы ожидают падения выручки после введения QR-кодов в регионе ...01.10.2021 Власти Свердловской области планируют ввести QR-коды для посещения общественных мест
Власти Свердловской области разрабатывают создание в регионе зон, свободных от COVID-19. Об этом объявил губернатор ...01.10.2021 Власти Свердловской области планируют ввести QR-коды для посещения общественных мест
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Власти Свердловской области разрабатывают создание в регионе зон, свободных от ...05.07.2021 Свердловские рестораторы попросили губернатора не вводить QR-коды для посещения заведений общепита
Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области обратилась к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой не ...