Свердловские рестораторы направили губернатору открытое письмо против введения QR-кодов

Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области направила открытое письмо (есть в распоряжении редакции) в адрес губернатора Евгения Куйвашева, где выступила против идеи введения QR-кодов в регионе для посещения общественных мест, включая общепит. Ранее о намерении выступить с подобным обращением УрБК рассказал вице-президент объединения Олег Пономарев.



«Данную меру для предприятий отрасли можно сравнить с «контрольным выстрелом», поскольку посетители вряд ли будут получать дополнительный разрешительный документ в виде QR-кода для того, чтобы зайти в кафе выпить чашку кофе или на обед. По статистике, во время введения подобной меры в г. Москве летом 2021 года, загруженность залов, в которые можно было попасть только при наличии QR-кода, составила не более 10%», — пишут рестораторы.



Использование подобных ограничительных мер авторы письма называют «фактическим введением локдауна». Они указывают на то, что отрасль все еще восстанавливается с прошлого года, когда общепит был закрыт.



Рестораторы считают, что QR-коды не помогут ни в ограничении распространения COVID-19, ни в том, чтобы убедить население привиться.



«На сегодняшний день отрасль общественного питания является одной из самых «зарегулированных» с точки зрения санитарных норм, правил и ограничений, но, несмотря на это, звучат инициативы о введении новых ограничений именно для сферы услуг и предприятий общественного питания в частности», — подчеркивают представители Ассоциации.



Напомним, на прошлой неделе губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram анонсировал создание зон, свободных от коронавируса. Позже эту информацию подтвердил его заместитель Павел Креков, объяснивший, что это будут места, в которые будет доступ только для тех, кто привился от COVID-19 или имеет антитела от него. Ограничение коснется таких общественных мест, как театры, общепит, спортивные объекты, музеи.