Официальный курс доллара США не изменился, евро снизился на 25 коп.

УрБК, Москва, 06.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 октября 2021 года. Курс долл. США к рублю не изменился и составляет 72,56 руб., курс евро снизился на 24,72 коп., до 83,92 руб.
УрБК, Москва, 05.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 октября 2021 года. Курс долл. ...04.10.2021 Официальный курс доллара США не изменился., евро вырос на 18 коп.
УрБК, Москва, 04.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября 2021 года. Курс долл. ...30.09.2021 Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — на 57 коп.
УрБК, Москва, 30.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 октября 2021 года. Курс долл. ...12.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро — на 16 коп.
УрБК, Москва, 12.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 мая 2021 года. Курс долл. США ...05.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 40 коп., евро — на 68 коп.
УрБК, Москва, 05.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 мая 2021 года. Курс долл. США ...