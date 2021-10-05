Официальный курс доллара США не изменился, евро снизился на 25 коп.

УрБК, Москва, 06.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 октября 2021 года. Курс долл. США к рублю не изменился и составляет 72,56 руб., курс евро снизился на 24,72 коп., до 83,92 руб.