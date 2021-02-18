В Кыштыме энергетики «Россети Урал» — «Челябэнерго» обеспечили электроэнергией диагностический корпус городской больницы

УрБК, Челябинск, 06.10.2021. Сотрудники филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» произвели работы по подключению к электросетям диагностического корпуса ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева» в городе Кыштым Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В ходе выполнения запланированных мероприятий программы «Технологическое присоединение «Под ключ» мастера компании смонтировали воздушную линию электропередачи классом напряжения 0,4 кВ. Для этого энергетики установили новые опоры, проложили 200 м самонесущего изолированного провода, а также подключили надлежащую систему учета расхода электричества.
Представители «Россети Урал» особо отмечают, что самонесущий изолированный провод имеет высокий уровень надежности и безопасности и на данный момент является самым качественным материалом для использования в системе электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей.
Реализация проекта по обеспечению безопасного и надежного электроснабжения диагностического корпуса больницы поможет жителям Кыштыма и соседних населенных пунктов обращаться к медикам за сложными медицинскими обследованиями, в том числе на аппаратах МРТ и КТ.
УрБК, Челябинск, 18.02.2021. Энергетики Магнитогорских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» ...22.09.2020 Энергетики компании «Россети Урал» обеспечили электроснабжение двух объектов телевещания на Южном Урале
УрБК, Челябинск, 22.09.2020. Энергетики Магнитогорских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» ...20.08.2020 Энергетики компании «Россети Урал» повысили надежность электроснабжения почти 50 тыс. жителей Челябинской области
УрБК, Челябинск, 20.08.2020. Энергетики филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» повысили надежность электроснабжения 49 ...05.08.2020 «Россети Урал» завершили строительство сетевого комплекса для электроснабжения детской поликлиники в Челябинске
УрБК, Челябинск, 05.08.2020. Специалисты компании «Россети Урал» — «Челябэнерго» закончили строительство сетевого ...09.06.2020 «Россети Урал» запустили сетевой комплекс для отопительных блоков соцобъектов в Челябинской области
УрБК, Челябинск, 09.06.2020. Специалисты филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» запустили новый сетевой комплекс для ...