В Кыштыме энергетики «Россети Урал» — «Челябэнерго» обеспечили электроэнергией диагностический корпус городской больницы

УрБК, Челябинск, 06.10.2021. Сотрудники филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» произвели работы по подключению к электросетям диагностического корпуса ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева» в городе Кыштым Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В ходе выполнения запланированных мероприятий программы «Технологическое присоединение «Под ключ» мастера компании смонтировали воздушную линию электропередачи классом напряжения 0,4 кВ. Для этого энергетики установили новые опоры, проложили 200 м самонесущего изолированного провода, а также подключили надлежащую систему учета расхода электричества.



Представители «Россети Урал» особо отмечают, что самонесущий изолированный провод имеет высокий уровень надежности и безопасности и на данный момент является самым качественным материалом для использования в системе электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей.



Реализация проекта по обеспечению безопасного и надежного электроснабжения диагностического корпуса больницы поможет жителям Кыштыма и соседних населенных пунктов обращаться к медикам за сложными медицинскими обследованиями, в том числе на аппаратах МРТ и КТ.