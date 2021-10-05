ЕВРАЗ укрепляет берега

ЕВРАЗ НТМК — единственный в России производитель горячекатаного шпунта Л5-УМ, который используют для сборки шпунтовых стен при строительстве гидротехнических сооружений, для укрепления береговой линии и причальных стенок, а также при создании котлованов. Одна из последних поставок шпунта Ларсена Л5-УМ объемом более 4 тыс. т была осуществлена в Санкт-Петербург для строительства жилищного комплекса «Огни залива». Сделку в этом городе провел северный филиал трейдинговой компании «ЕВРАЗ Маркет», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



«ЕВРАЗ НТМК — единственный в России производитель шпунта Ларсена, из которого изготавливаются горячекатаные шпунтовые сваи», — отмечает управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.



Шпунт Ларсена Л5-УМ, который производится в различных классах прочности по специальным ГОСТам, применяют для строительства там, где необходимо предотвращение пропуска влаги и обрушения грунта.



«Проект подтверждает высокий потенциал применения шпунта в гражданском строительстве. Стоит отметить тенденцию на увеличение глубины котлованов, в результате которой шпунтовые системы являются безальтернативным решением при производстве работ нулевого цикла», — отмечает гендиректор АО «ЕВРАЗ Маркет» Сергей Синцов.



Весной 2021 года ЕВРАЗ НТМК поставил более 6,9 тыс. т шпунта Ларсена Л5-УМ для возведения крупных объектов в северных регионах России. Поставки осуществлялись трейдинговой компанией ЕВРАЗ Металл Инпром. Для транспортировки негабаритного груза до места назначения производитель предоставлял собственный специализированный подвижной состав.



Часть поставок, 1,8 тыс. т шпунта, была направлена в Мурманскую область для строительства Центра крупнотоннажных морских сооружений на Кольской верфи. Этот проект считается одним из крупнейших инвестиционных предприятий в России за последние годы. После окончания строительных работ площадь верфи будет составлять более 150 га. Сюда будет доставляться для ремонта морская техника, здесь будут создаваться морские комплексы по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа. При строительстве здесь также используют другую продукцию ЕВРАЗа: арматурный, фасонный прокат и двутавровую балку.



В Северодвинск отправилась партия шпунта Ларсена Л5-УМ для восстановления самого крупного в России многопрофильного машиностроительного предприятия — центра судоремонта «Звездочка». Всего ЕВРАЗ НТМК отгрузил для этих целей свыше 2,6 тыс. т шпунта.



Кроме 4 тыс. т шпунта для ЖК «Огни залива», еще 2,5 тыс. т шпунта Ларсена ЕВРАЗ НТМК поставил для возведения еще одного корпуса НИИ скорой помощи им. Джанелидзе во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Строительство нового здания планируют закончить до декабря текущего года.



Еще раньше в район Балтики отправилась партия шпунта Ларсена объемом более 3,5 тыс. т для возведения транспортного терминала LUGAPORT в морском торговом порту Усть-Луга в Финском заливе. В торговом терминале LUGAPORT будут находиться морские терминалы по переработке зерна, пищевых грузов, а также генеральных и навалочных грузов. Общий объем перевалки запланирован на уровне 24,3 млн т в год.



Также шпунт Ларсена, который производится только на предприятиях ЕВРАЗ НТМК, был применен при модернизации морского порта Магадана, для создания объектов Универсиады в Казани и Олимпийских игр в Сочи, при постройке Нововоронежской АЭС-2 и в ходе обновления набережных в Санкт-Петербурге.



Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа