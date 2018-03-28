УрБК, Москва, 06.10.2021. Полиция задержала вице-президента «Сбербанка» Марину Ракову, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Ранее подозреваемая занимала должность замминистра просвещения.
Неделю назад задержанная стала фигурантом дела о хищении свыше 50 млн руб. Речь идет о лоббировании предоставления бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО). М. Ракова занимала должность гендиректора фонда.
Эти средства необходимо было направить на госконтракты по федеральному проекту «Учитель будущего». Но эксперты обнаружили в отчетах по двум «научным изысканиям» следы фальсификаций.
Правоохранители провели обыски дома и на работе у М. Раковой. После этого она отключила все телефоны, не появилась на допросе и скрылась. Ее объявили в федеральный розыск.
Помимо М. Раковой, также арестованы другие фигуранты дела — управляющий директор ПАО «Сбербанк» Евгений Зак, руководитель дивизиона «Цифровые платформы образования» Максим Инкин и юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.
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