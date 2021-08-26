В Свердловской области выявлен 531 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 531 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 6 октября 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 142 тыс. 127 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 46 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 6 тыс. 548. За сутки из больниц выписано 473 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 130 тыс. 813 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 25 тыс. 133 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 7 млн 662 тыс. 560 человек. За сутки зафиксировано 929 летальных случаев (всего 212 тыс. 625), выздоровел 19 тыс. 841 человек (всего 6 млн 778 тыс. 900).