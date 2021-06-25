УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:07

«Атомстройкомплекс» стал участником Urban-тура для российских застройщиков

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. «Атомстройкомплекс» стал участником Urban-тура для российских застройщиков, который прошел в ходе Международного форума 100+ TechnoBuild 2021. Мероприятие организовали обладатели премии «ТОП ЖК» вместе с протЕРЗ.РФ и Гильдией строителей Урала. Во встрече участвовали застройщики со всей России, отметили в пресс-службе «Атомстройкомплекса».

«Атомстройкомплекс» стал участником Urban-тура для российских застройщиков

В рамках ознакомительного тура участники заранее выбрали одну из двух программ — «Лучшие строительные комплексы бизнес- и премиум-класса» или «Лучшие строительные комплексы эконом- и комфорт-класса». Во время тура они встретились с руководителями компаний-застройщиков, кураторами строек, авторами архитектурных и дизайнерских решений, другими практиками и экспертами строительного сектора.

«Атомстройкомплекс» стал участником Urban-тура для российских застройщиков

ЖК «Свобода Residence» принял первую группу. Одно из преимуществ многофункционального комплекса — его месторасположение в центральной части Екатеринбурга. ЖК предусматривает также большой коммерческий блок — магазины, кафе, предприятия сферы услуг, в том числе сферы медицины и красоты. Все они подобраны с учетом потребности района, с прицелом на создание постоянного трафика в этом районе, а значит, обеспечение оживленной, безопасной среды. Особенность комплекса — ориентация не только на внешний трафик, но и на внутренний: попасть в тот же ресторан можно из дома, не выходя на улицу. Новые стандарты комфорта и безопасности заложены и в инженерные, и в архитектурные решения.

«Атомстройкомплекс» стал участником Urban-тура для российских застройщиков

Посетителям понравилась идея облицовки фасада дома уникальным кирпичом ручной формовки, доставленным из Голландии и Бельгии. Обратили внимание на эффектные интерьеры холла от нью-йоркского архитектурного бюро Crosby Studios. Все это можно было при желании увидеть через мультимедийные очки. Также многих заинтересовала ультрасовременная система безопасности с применением нейросетей, то есть автоматическим анализом поведения посетителей ЖК, возможность бесконтактного доступа в дом для резидентов при помощи BLE-меток. Эту новостройку не зря называют самой тихой: здесь внедрены решения усиленной звукоизоляционной системы класса А. В этом году ЖК «Свобода Residence» получил награду одной из самых авторитетных премий в девелопменте Urban Awards.

«Атомстройкомплекс» стал участником Urban-тура для российских застройщиков

В ЖК «Северное сияние» на Уралмаше экскурсию коллегам из других строительных компаний страны провела директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина. Она отметила, что данный квартал застройки — один из первых и самых крупных проектов по расселению ветхого и аварийного жилья в Екатеринбурге, и компания его осуществляет с 2012 года.

«Атомстройкомплекс» стал участником Urban-тура для российских застройщиков

За это время «Атомстройкомплекс» переселил в комфортные квартиры более 270 семей, которые ранее жили в аварийных и ветхих деревянных двухэтажных домах, построенных для рабочих еще в 30-е годы прошлого века. Расселение происходит этапами. Всего было расселено 23 таких постройки общей площадью около 15 тыс. квадратных метров, в планах продолжать эту работу — сейчас идет подготовка площадок для следующих очередей.

«Атомстройкомплекс» стал участником Urban-тура для российских застройщиков

На месте снесенных двухэтажных домов создается современная качественная городская застройка со всей необходимой инфраструктурой. За восемь лет работы территория района значительно преобразилась: вместе с современным жильем здесь появились новые центры социального притяжения — детские площадки, магазины и кафе, бизнес-центр, основные площади которого заняли предприниматели с этого жилого района. В 2019 году ЖК «Северное сияние» получил премию международного профессионального конкурса FIABCI PRIX D’EXCELLENCE в номинации «Лучший проект по развитию застроенных территорий». Квартал в рамках застройки спроектировали специалисты архитектурного бюро «Гордеев-Демидов» совместно с архитекторами «Атомстройкомплекса».

Гости обратили внимание и на комфортное пространство улиц вокруг ЖК: магазины и кафе на первых этажах новостройки, повсеместная чистота и аккуратность на стройке, необычные ландшафтные фишки по благоустройству и озеленению закрытых прогулочных дворов на стилобате. Многие посетители говорили, что застройщик предусмотрел здесь все до мелочей для комфорта будущих жильцов.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.06.2021 Проект «Атомстройкомплекса» «Свобода Residence» в Екатеринбурге стал победителем премии Urban Awards

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. Один из флагманских проектов компании «Атомстройкомплекс» — «Свобода Residence» — стал ...

27.05.2021 Три жилых комплекса «Атомстройкомплекса» претендуют на получение федеральной премии Urban Awards

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Три жилых комплекса «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге стали номинантами федеральной ...

21.04.2021 В Екатеринбурге начали сносить бараки для строительства новой очереди ЖK «Северное сияние»

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. В Екатеринбурге начали сносить ветхие бараки для строительства новой очереди жилого ...

30.03.2021 «Атомстройкомплекс» расселит шесть ветхих домов в Екатеринбурге для строительства новой очереди ЖК «Северное сияние»

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Компания «Атомстройкомплекс» расселит шесть ветхих домов в Екатеринбурге для ...

24.07.2020 Жилой комплекс «LIVE» компании «Атомстройкомплекс» стал лауреатом премии Urban Awards

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2020. Жилой комплекс «LIVE», который строит в Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс», ...

Популярные новости
10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей17.09.2021Максим Чиненов: Сейчас налоговая служба стоит на передовой цифрового процесса17.09.2021Михаил Мальцев об итогах летнего туристического сезона09.09.2021ЦБ в пятый раз подряд повысит ключевую ставку
Архив новостей
Октябрь 2021 (146)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18