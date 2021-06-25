«Атомстройкомплекс» стал участником Urban-тура для российских застройщиков

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. «Атомстройкомплекс» стал участником Urban-тура для российских застройщиков, который прошел в ходе Международного форума 100+ TechnoBuild 2021. Мероприятие организовали обладатели премии «ТОП ЖК» вместе с протЕРЗ.РФ и Гильдией строителей Урала. Во встрече участвовали застройщики со всей России, отметили в пресс-службе «Атомстройкомплекса».







В рамках ознакомительного тура участники заранее выбрали одну из двух программ — «Лучшие строительные комплексы бизнес- и премиум-класса» или «Лучшие строительные комплексы эконом- и комфорт-класса». Во время тура они встретились с руководителями компаний-застройщиков, кураторами строек, авторами архитектурных и дизайнерских решений, другими практиками и экспертами строительного сектора.







ЖК «Свобода Residence» принял первую группу. Одно из преимуществ многофункционального комплекса — его месторасположение в центральной части Екатеринбурга. ЖК предусматривает также большой коммерческий блок — магазины, кафе, предприятия сферы услуг, в том числе сферы медицины и красоты. Все они подобраны с учетом потребности района, с прицелом на создание постоянного трафика в этом районе, а значит, обеспечение оживленной, безопасной среды. Особенность комплекса — ориентация не только на внешний трафик, но и на внутренний: попасть в тот же ресторан можно из дома, не выходя на улицу. Новые стандарты комфорта и безопасности заложены и в инженерные, и в архитектурные решения.







Посетителям понравилась идея облицовки фасада дома уникальным кирпичом ручной формовки, доставленным из Голландии и Бельгии. Обратили внимание на эффектные интерьеры холла от нью-йоркского архитектурного бюро Crosby Studios. Все это можно было при желании увидеть через мультимедийные очки. Также многих заинтересовала ультрасовременная система безопасности с применением нейросетей, то есть автоматическим анализом поведения посетителей ЖК, возможность бесконтактного доступа в дом для резидентов при помощи BLE-меток. Эту новостройку не зря называют самой тихой: здесь внедрены решения усиленной звукоизоляционной системы класса А. В этом году ЖК «Свобода Residence» получил награду одной из самых авторитетных премий в девелопменте Urban Awards.







В ЖК «Северное сияние» на Уралмаше экскурсию коллегам из других строительных компаний страны провела директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина. Она отметила, что данный квартал застройки — один из первых и самых крупных проектов по расселению ветхого и аварийного жилья в Екатеринбурге, и компания его осуществляет с 2012 года.







За это время «Атомстройкомплекс» переселил в комфортные квартиры более 270 семей, которые ранее жили в аварийных и ветхих деревянных двухэтажных домах, построенных для рабочих еще в 30-е годы прошлого века. Расселение происходит этапами. Всего было расселено 23 таких постройки общей площадью около 15 тыс. квадратных метров, в планах продолжать эту работу — сейчас идет подготовка площадок для следующих очередей.







На месте снесенных двухэтажных домов создается современная качественная городская застройка со всей необходимой инфраструктурой. За восемь лет работы территория района значительно преобразилась: вместе с современным жильем здесь появились новые центры социального притяжения — детские площадки, магазины и кафе, бизнес-центр, основные площади которого заняли предприниматели с этого жилого района. В 2019 году ЖК «Северное сияние» получил премию международного профессионального конкурса FIABCI PRIX D’EXCELLENCE в номинации «Лучший проект по развитию застроенных территорий». Квартал в рамках застройки спроектировали специалисты архитектурного бюро «Гордеев-Демидов» совместно с архитекторами «Атомстройкомплекса».



Гости обратили внимание и на комфортное пространство улиц вокруг ЖК: магазины и кафе на первых этажах новостройки, повсеместная чистота и аккуратность на стройке, необычные ландшафтные фишки по благоустройству и озеленению закрытых прогулочных дворов на стилобате. Многие посетители говорили, что застройщик предусмотрел здесь все до мелочей для комфорта будущих жильцов.



Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»