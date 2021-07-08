УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 12:04

В Свердловской области за девять месяцев более 5,5 тыс. граждан стали банкротами

В январе-сентябре 2021 года банкротами стали 5 тыс. 595 жителей Свердловской области. Средний Урал находится на шестом месте в списке регионов по числу банкротств. Об этом сообщают «Известия» на основе данных «Федресурса».

Издание отмечает, что количество обанкротившихся граждан растет по всей России. За девять месяцев 2021 года оно выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в 2020 году рост относительно 2019 года составил 60%.

Обычно граждане сами выступают инициаторами процедуры — на их долю приходится 95,1% заявлений. Со стороны кредиторов — 3,8%, ФНС РФ — 1,1%.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 11:22 В Свердловской области за девять месяцев более 5,5 тыс. граждан стали банкротами

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. В январе-сентябре 2021 года банкротами стали 5 тыс. 595 жителей Свердловской области. ...

08.07.2021 В Свердловской области более чем в два раза выросло число банкротств

В Свердловской области за первые шесть месяцев 2021 года число признанных банкротами граждан достигло 3 тыс. 357 ...

08.07.2021 В Свердловской области более чем в два раза выросло число банкротств

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2021. В Свердловской области за первые шесть месяцев 2021 года число признанных банкротами ...

07.07.2020 Количество банкротств физических лиц в РФ в I полугодии 2020 года увеличилось на 47%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2020. Количество банкротств компаний в РФ за I полугодие этого года снизилось на 26%, ...

17.10.2019 Число личных банкротств в Свердловской области в январе-сентябре выросло вдвое

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. В январе-сентябре 2019 года суды признали банкротами 2 тыс. 005 жителей Свердловской ...

Популярные новости
10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей17.09.2021Максим Чиненов: Сейчас налоговая служба стоит на передовой цифрового процесса17.09.2021Михаил Мальцев об итогах летнего туристического сезона09.09.2021ЦБ в пятый раз подряд повысит ключевую ставку
Архив новостей
Октябрь 2021 (146)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18