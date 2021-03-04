Погрузка на ЮУЖД в сентябре снизилась на 6,5%

УрБК, Челябинск, 06.10.2021. В январе-сентябре 2021 года погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) составила 56,5 млн т (плюс 1,4% к уровню прошлого года). Об этом сообщает пресс-служба компании.



В то же время в сентябре этого года погрузка на ЮУЖД составила 6,1 млн т, снизившись на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Заметнее всего выросла в январе-сентябре 2021 года к соответствующему периоду прошлого года погрузка кокса (плюс 57%), лома черных металлов (плюс 33,4%) и черных металлов (плюс 16,3%). Сильнее всего снизилась — руды железной и марганцевой (минус 28,5%), строительных грузов (минус 16,1%), а также зерна (минус 4,3%).