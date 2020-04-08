Директор компании «Урал Сырье» растратил 5,6 млн рублей со счетов организации

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. Краснотурьинский городской суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу о присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах. По версии гособвинения, директор ООО «Урал Сырье» Денис Гарничев за 12 месяцев растратил со счетов организации 5,6 млн руб. на личные нужды, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области



Приговор по делу о присвоении имущества Краснотурьинский городской суд вынес на основании доказательств, предоставленных государственным обвинением. Директор ООО «Урал Сырье» Денис Гарничев признан виновным по части 3 и части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах».



В ходе расследования было установлено, что за период с июня 2017 по май 2018 года Д. Гарничев в качестве директора ООО «Урал Сырье» открыл в банке расчетные счета и оформил привязанные к ним корпоративные карты. Посредством них он производил расчеты за оказанные ему личные услуги и покупку товаров для личного пользования, а также осуществлял снятие наличных с расчетного счета организации для собственных нужд.



Краснотурьинский городской суд Свердловской области вынес Денису Гарничеву обвинительный приговор с наказанием в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А также постановил выплатить штраф в размере 310 тыс. руб. С подсудимого в пользу ООО «Урал Сырье» взыскано в счет возмещения материального ущерба более 5,6 млн руб. На данный момент приговор в законную силу не вступил.