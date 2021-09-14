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Свердловский Роспотребнадзор заявил, что эпидпорог по ОРВИ в области превышен на 70,7%

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора призывают свердловчан вакцинироваться против гриппа, COVID-19, соблюдать масочный режим и минимизировать социальные контакты. Эпидемиологический порог в регионе превышен на 70,7%.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, за неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года зарегистрирован 43 тыс. 871 случай заболевания ОРВИ. Это выше уровня эпидемиологического порога на 70,7%, однако по сравнению с предыдущей неделей, с 20 по 26 сентября, показатели уменьшились на 5,9%. Более половины заболевших — 51,6% — среди детей до 17 лет. При этом в данном сегменте больше всего болеют дети до двух лет.

Наиболее высокий уровень заболеваемости, в 1,5 раза выше среднего по области, в городских округах Староуткинск и Богданович. В Екатеринбурге за прошлую неделю выявлено 22 тыс. 738 случаев ОРВИ, что на 42% превышает эпидемиологический порог, однако по сравнению с предыдущей неделей показатели также снизились, на 3,2%.

А вот уровень зарегистрированных внебольничных пневмоний за прошлую неделю вырос на 6,9% по сравнению с периодом с 20 по 26 сентября и составил 2 тыс. 506 случаев. Наиболее неблагополучные по этим показателям муниципальные округа: Нижнесергинский, Первоуральск, Нижняя Салда, Волчанский, Карпинск, Байкаловский, Дегтярск, Среднеуральск, Сысертский. На Екатеринбург пришлось 1 тыс. 002 случая заболевания, что на 3,3% выше предыдущих показателей.

Министерство здравоохранения Свердловской области информирует, что в регион поступило 304 тыс. 690 доз вакцины для профилактики гриппа у детей, что обеспечит 36,3% запросов. 1 млн 010 тыс. 700 доз вакцины против гриппа у взрослых — это 66,1% от требуемого количества. В Свердловской области привито от гриппа, по данным на 1 октября, 820 тыс. 424 человека.

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