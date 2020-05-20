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Вчера, 10:45

Порядка 63% россиян считают, что их зарплата неадекватна инфляции

УрБК, Москва, 06.10.2021. Сайт по поиску работы Зарплата.ру провел исследование, согласно которому выяснил, что 63% жителей России полагают, что их уровень заработной платы не соответствует растущей инфляции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Онлайн-опрос проводился в период с 29 сентября по 3 октября 2021 года во всех регионах России. Среди ответов 2 тыс. 057 имеющих на данный момент работу пользователей сервиса 63% отметили, что их зарплата не соответствует растущей в стране инфляции. Еще 43% респондентов считают, что для приведения уровня оплаты труда к соответствующим экономической ситуации показателям суммы зарплат следует увеличить на 20%.

Более всего недовольны своими зарплатами учителя, представители сферы дошкольного образования, труженики науки, работники сферы ритейла, представители ресторанного бизнеса, медицинские специалисты и работники сферы услуг. При этом 38% принявших участие в опросе работающих респондентов признались, что за последний год их уровень оплаты труда вырос на 5-10%, у 32% — не поменялся, а в 14% случаев участники опроса отметили, что их зарплата уменьшилась за прошедший год.

По информации Минэкономразвития, на 27 сентября инфляция в стране выросла до 7,26% по сравнению с 20 сентября, когда этот показатель составлял 6,96%. По словам замминистра финансов Владимира Колычева, эти показатели близки к пиковым.

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