Свердловское Управление ФНС России предупреждает о новом способе мошенничества через электронную почту

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области выявило новый способ мошенничества в интернете. На электронную почту налогоплательщиков поступают сообщения якобы от Высшего арбитражного суда Российской Федерации с требованием произвести оплату задолженности по налогам. В действительности Высший арбитражный суд РФ не занимается такими рассылками.
Информация о новом виде мошенничества поступила в Управление ФНС России по Свердловской области от самих налогоплательщиков. Они рассказали, что на личную электронную почту к ним поступают письма от Высшего арбитражного суда с требованием произвести оплату долгов по транспортному или земельному налогу и государственной пошлины, назначенной судом в размере 303 руб. При этом для «удобства» пользователей предлагается оплатить задолженность в автоматическом режиме, использовав данные банковской карты. В действительности никаких задолженностей получатели таких уведомлений перед бюджетом не имеют.
Управление ФНС России просит граждан быть бдительными и не поддаваться на ухищрения мошенников. А также напоминает, что Высший арбитражный суд подобные уведомления гражданам не рассылает. Уточнить актуальные данные о наличии задолженности можно в «Личном кабинете» на сайте ФНС России, на портале госуслуг или лично посетив любое отделение налоговой инспекции.
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