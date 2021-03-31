Всемирный банк скорректировал прогноз по росту ВВП России

УрБК, Москва, 06.10.2021. Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3,2% до 4,3%. Это связано с восстанавливающимся спросом и высокими ценами на энергоносители. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад банка об экономике региона Европы и Центральной Азии.
Однако, согласно докладу, постоянные структурные ограничения замедлят рост в 2022 и 2023 годах.
Всемирный банк ожидает, что в 2022 году рост экономики РФ составит 2,8% (ранее он прогнозировал 3,2%), а в 2023 — 1,8% (ранее — 2,3%).
Ранее рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по росту ВВП России на 2021 год с 3,3% до 3,7%.
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