Россельхознадзор оштрафовал южноуральских изготовителей масла на 100 тыс. рублей за поставку фальсификата в Оренбуржье

УрБК, Челябинск, 06.10.2021. Управление Россельхознадзора по Оренбургской области за нарушение технических регламентов при выпуске продукции привлекло к ответственности двух поставщиков сливочного масла из Челябинской области. ООО «Велда» и ООО «МолПроект» оштрафованы на 100 тыс. руб.



В феврале текущего года в ходе реализации госзадания по исследованию качества и безопасности продукции в городах Новотроицк и Орск Оренбургской области представители регионального Управления Россельхознадзора отобрали пробы сливочного масла поставщика ООО «Велда» из Челябинской области. А месяцем позже в «Гуманитарно-техническом техникуме» города Оренбурга были взяты образцы такого же продукта производителя ООО «МолПроект», также зарегистрированного в Челябинской области.



Лабораторные анализы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора» выявили несоответствия требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции» по нескольким пунктам. Что означает вероятное несоблюдение технологических процессов на производствах.



За несоблюдение техрегламентов в мае 2021 года ООО «Велда» и ООО «МолПроект» Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.



Ответчики попытались оспорить постановление, однако Арбитражный суд Оренбургской области в сентябре оставил их жалобы без удовлетворения, обязав исполнить предписания надзорного органа. При этом пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям отмечает, что ООО «Велда» уже шесть раз за последние два года привлекалось к административной ответственности за аналогичные нарушения. ООО «МолПроект» в 2018 и 2019 годах также было уличено в нескольких нарушениях. Однако оба предприятия продолжают производить и поставлять фальсифицированную продукцию во множество регионов России.