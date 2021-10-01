Телефонные мошенники обманом похитили у жителя Екатеринбурга более 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 55-летний местный житель, ставший жертвой телефонных мошенников. Они выманили у мужчины более 2,4 млн руб. под видом перевода на «безопасные» счета, сообщает пресс-служба городского УМВД России.
Екатеринбуржцу позвонил некто, представившийся банковским сотрудником. Он утверждал, что со счета мужчины кто-то пытается незаконно списать деньги. Якобы расследование уже ведется, но для защиты средств нужно оформить займы в нескольких банках и перевести их на «защищенные» счета. Потерпевший выполнил инструкции злоумышленников и только после этого понял, что стал жертвой обмана. В полиции он объяснил, что раньше слышал о подобных схемах преступлений, но из-за психологического давления не мог адекватно мыслить.
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