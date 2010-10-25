Во время Всероссийской переписи населения с 15 октября по 14 ноября в Екатеринбурге будет работать 113 переписных пунктов

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. В Екатеринбурге полным ходом идет подготовка ко Всероссийской переписи населения, которая пройдет в стране с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В столице Среднего Урала будет работать 113 переписных пунктов, сообщает пресс-служба администрации города.



В этом году поучаствовать во Всероссийской переписи населения можно будет тремя способами: заполнить анкету на сайте Госуслуг, ответить на вопросы переписчика, который придет на дом, или прийти в пункт переписи неподалеку в своем районе.



В каждом районе города будет организовано несколько переписных пунктов, чтобы сделать процесс удобным для каждого россиянина. В Верх-Исетском — 21 пункт, в Железнодорожном районе — 10, в Кировском районе — 12, в Ленинском районе будет открыто 8 пунктов, в Октябрьском районе — 15, в Орджоникидзевском районе — 22 и в Чкаловском — 25 переписных пунктов.



Если у горожан есть вопросы, связанные со Всероссийской переписью населения, то ответы на них можно получить, бесплатно позвонив на телефон горячей линии 8-800-707-20-20. Специалисты будут готовы помочь каждому ежедневно с 11.00 до 23.00 по местному времени вплоть до 14 ноября 2021 года.