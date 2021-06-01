Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 1,24%

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. По состоянию на 5 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 26 тыс. 176 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 1 октября число безработных составляло 26 тыс. 463 человека. Таким образом, за последние четыре дня показатель снизился на 287 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,24%.
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