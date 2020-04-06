Свердловская железная дорога отменяет несколько пригородных поездов с 11 октября

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. Зимний график движения на Свердловской железной дороге (СвЖД) вступает в силу с 11 октября 2021 года. С этого числа будет отменен ряд «летних» поездов, курсировавших по маршрутам в связи с повышенным трафиком в садово-огородный сезон, сообщает пресс-служба компании.



Так, с 11 октября будут отменены следующие маршруты: № 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский — Ревда — Екатеринбург-Пассажирский; № 6632 Екатеринбург-Пассажирский — Колчедан; № 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский — Храмцовская — Екатеринбург-Пассажирский; № 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский — Мурзинка — Екатеринбург-Пассажирский; № 6951/6952 Серов — Бокситы — Серов; № 7074/7073 Нижний Тагил — Аэропорт Кольцово — Нижний Тагил; № 6802 Нижний Тагил — Невьянск; № 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский — Полевской — Екатеринбург-Пассажирский; № 6591/6594 Дружинино — Михайловский завод — Дружинино.



В расписании также появится пригородный поезд № 6602, который будет курсировать по маршруту Екатеринбург-Пассажирский — Каменск-Уральский. Поезд №6823/6824 сообщением Нижний Тагил — Кушва — Нижний Тагил теперь будет ездить только в будние дни.



Также с целью оптимизации движения составов будут отменены остановки в Плюснихе, Берлоге, Вершине, Винокурово, Соснятах, Ольховском, Вагановке и некоторых других пунктах для ряда маршрутов.



Курсирование «летних» поездов № 7496 Сургут — Нижневартовск и № 6097 Нижневартовск — Сургут в ХМАО-Югре прекратится с 31 октября.

Сотрудники Свердловской железной дороги просят пассажиров быть внимательными и заранее узнавать расписание и маршрут движения поездов по пути следования.