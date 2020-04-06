УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:44

Свердловская железная дорога отменяет несколько пригородных поездов с 11 октября

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. Зимний график движения на Свердловской железной дороге (СвЖД) вступает в силу с 11 октября 2021 года. С этого числа будет отменен ряд «летних» поездов, курсировавших по маршрутам в связи с повышенным трафиком в садово-огородный сезон, сообщает пресс-служба компании.

Так, с 11 октября будут отменены следующие маршруты: № 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский — Ревда — Екатеринбург-Пассажирский; № 6632 Екатеринбург-Пассажирский — Колчедан; № 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский — Храмцовская — Екатеринбург-Пассажирский; № 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский — Мурзинка — Екатеринбург-Пассажирский; № 6951/6952 Серов — Бокситы — Серов; № 7074/7073 Нижний Тагил — Аэропорт Кольцово — Нижний Тагил; № 6802 Нижний Тагил — Невьянск; № 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский — Полевской — Екатеринбург-Пассажирский; № 6591/6594 Дружинино — Михайловский завод — Дружинино.

В расписании также появится пригородный поезд № 6602, который будет курсировать по маршруту Екатеринбург-Пассажирский — Каменск-Уральский. Поезд №6823/6824 сообщением Нижний Тагил — Кушва — Нижний Тагил теперь будет ездить только в будние дни.

Также с целью оптимизации движения составов будут отменены остановки в Плюснихе, Берлоге, Вершине, Винокурово, Соснятах, Ольховском, Вагановке и некоторых других пунктах для ряда маршрутов.

Курсирование «летних» поездов № 7496 Сургут — Нижневартовск и № 6097 Нижневартовск — Сургут в ХМАО-Югре прекратится с 31 октября.
Сотрудники Свердловской железной дороги просят пассажиров быть внимательными и заранее узнавать расписание и маршрут движения поездов по пути следования.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.04.2020 В Свердловской области из-за снижения пассажиропотока сократили число электричек

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2020. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и снижением пассажиропотока на ...

22.09.2015 В Свердловской области сократят электрички по девяти направлениям

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2015. Свердловская железная дорога (СвЖД) из-за перехода на зимний график сократит число ...

28.04.2014 Курсирование электропоезда Екатеринбург — Ревда отменят со 2 по 5 и с 9 по 12 мая

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2014. В связи с ремонтными работами со 2 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2014 года будет отменено ...

22.04.2014 В Свердловской области в мае из-за ремонтных работ меняется порядок следования пригородных поездов в направлении Екатеринбург — Дружинино

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2014. В Свердловской области в мае из-за ремонтных работ меняется порядок следования ...

31.10.2011 СвЖД заявила об отмене ряда пригородных электропоездов

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2011. В связи с переходом на зимнее расписание изменяется график движения пригородных ...

Популярные новости
10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей17.09.2021Максим Чиненов: Сейчас налоговая служба стоит на передовой цифрового процесса17.09.2021Михаил Мальцев об итогах летнего туристического сезона09.09.2021ЦБ в пятый раз подряд повысит ключевую ставку
Архив новостей
Октябрь 2021 (102)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18