В СовФеде спрогнозировали снижение инфляции до 4% в 2022 году

УрБК, Москва, 05.10.2021. В 2022 году инфляция в России вернется к отметке в 4%. Такой прогноз выдвинула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Спикер аргументировала это мерами, принимаемыми правительством РФ и Центробанком для снижения инфляции.
«И есть все основания рассчитывать, что в следующем году она вернется на целевой уровень в 4%», — цитирует ее «Российская газета».
При этом В. Матвиенко отметила, что текущая инфляция находится на высоких значениях, что отрицательно сказывается на гражданах с невысокими доходами.
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