Житель Екатеринбурга представлялся полицейским и похищал деньги под видом аукциона

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. Житель Екатеринбурга притворялся полицейским и под видом участия в аукционе на приобретение якобы подлежащих списанию машин похищал деньги у граждан. По такой схеме он обманул пять человек на общую сумму 1,8 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Белоярский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в совершении преступлений по частям 2,3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере». Он был приговорен к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Прокуратура оспорила мягкий, по ее мнению, приговор. В качестве аргументов приводилось, что это была серия мошенничеств, обвиняемый не признал вины, не возместил причиненный ущерб, а также екатеринбуржец уже был судим по аналогичной статье. В Свердловском областном суде согласились с доводами обвинения и увеличили срок наказания до 5,5 года.
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