Официальный курс доллара США снизился на 35 коп., евро — на 46 коп.

УрБК, Москва, 05.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 октября 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 35,53 коп., до 72,56 руб., курс евро — на 46,32 коп., до 84,17 руб.
УрБК, Москва, 30.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 октября 2021 года. Курс долл. ...24.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 5 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 24.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 мая 2021 года. Курс долл. США ...20.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 20.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 мая 2021 года. Курс долл. США ...06.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 10 коп.
УрБК, Москва, 06.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 мая 2021 года. Курс долл. США ...05.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 40 коп., евро — на 68 коп.
УрБК, Москва, 05.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 мая 2021 года. Курс долл. США ...