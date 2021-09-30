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Вчера, 15:22

Официальный курс доллара США снизился на 35 коп., евро — на 46 коп.

УрБК, Москва, 05.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 октября 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 35,53 коп., до 72,56 руб., курс евро — на 46,32 коп., до 84,17 руб.

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