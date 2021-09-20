В Екатеринбурге подешевели элитные квартиры

По данным аналитического отдела группы компаний «Новосел», с сентября 2020 года средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга выросла на 20,4%. Больше всего в городе подорожали новостройки класса «стандарт» и «комфорт» — на 22,9% и 21,1% соответственно. Остальные два сегмента показали более скромную динамику. Стоимость жилья бизнес-класса увеличилась на 16,2%. Цены в премиальном классе снизились на 1,4%.



Статистика за III квартал 2021 года подтверждает, что квартиры в дешевых сегментах дорожают быстрее, чем в дорогих. Так, стоимость жилья класса «стандарт» в уральской столице выросла на 5,9% (до 84 тыс. 611 руб. за кв. м.), «комфорт» — 5,8% (до 104 тыс. 755 руб. за кв. м.), «бизнес» — 5,7% (до 129 тыс. 217 руб.). Квартиры в премиальном сегменте в июле-сентябре подешевели на 0,3% (до 202 тыс. 631 руб.).



«В настоящее время доля объектов эконом-класса в структуре предложения на рынке новостроек Екатеринбурга составляет 42%. На комфорт-класс также приходится 42%. Доля объектов бизнес-класса — 14%, премиального класса — 2%», — заявил руководитель аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин.



Аналитики выделяют две причины ускоренного роста цен в сегментах «стандарт» и «комфорт». Первая — эффект действия льготной ипотеки. После запуска этой госпрограммы спрос начал перераспределяться в сторону наиболее доступного и компактного жилья. Вторая причина — отсутствие роста реальных доходов населения на фоне экономической стагнации.



В этой ситуации популярность жилья класса «бизнес» и «элит» заметно снизилась. Впрочем, начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков называет этот тренд временным.



«Когда рынок растет, то на первом этапе обычно быстрее всего дорожает жилье массового спроса. После этого пропорции, как правило, выравниваются. По этой логике соотношение цен в различных сегментах со временем должно вернуться к исторически сложившемуся уровню. Тут есть два возможных сценария развития событий. Первый — снижение цен на бюджетное жилье при стабилизации стоимости дорогих квартир. Такой сценарий может реализоваться в случае кризиса. Второй — стабилизация цен на дешевое жилье при росте цен на дорогое», — заявил М. Хорьков.



По его словам, в Екатеринбурге не так много новостроек можно отнести к классам «бизнес» и «элит».



«Можно говорить лишь об отдельных проектах. Появление даже одного нового объекта может увеличить объем предложения в этих сегментах на несколько десятков процентов. Несмотря на это, в целом можно сказать, что за последние пять лет в Екатеринбурге появилось больше объектов дорогих классов. То есть этот сегмент постепенно расширяется, хотя и остается достаточно узким», — сообщил М. Хорьков.



Эксперты сходятся во мнении, что большинство екатеринбуржцев пока не готовы покупать жилье классов «бизнес» и «элит». Поэтому застройщики чаще всего делают ставку на массовый сегмент. Проекты стоимостью 150-250 тыс. руб. за кв. м. они считают слишком рискованными из-за ограниченного числа потенциальных покупателей.



В целом можно сказать, что спрос на дорогое жилье в Екатеринбурге ощутимо вырастет только после заметного улучшения экономической ситуаций в стране и возобновления роста реальных доходов населения. До этого момента объем предложения в этом сегменте будет оставаться на низком уровне.