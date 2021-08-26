Признанное качество

Министр строительства Свердловской области Михаил Волков вручил компании-застройщику «Атомстройкомплекс» несколько наград в рамках премии «ТОП ЖК 2021». Из них три забрал живой квартал LIVE и две — комплекс небоскребов «Чемпион парк». Награждение прошло в ходе форума 100+TechnoBuild.







«Атомстройкомплекс» позиционирует себя как компания, миссия которой значительно шире, чем просто строительство. Мы делаем все, чтобы менять наш родной город и жизнь его горожан к лучшему. Мы активно участвуем в областных и муниципальных программах по обновлению городской ткани, строим школы, садики, дороги, открываем новые высокопроизводительные производства. Мы стремимся создавать безопасную, сбалансированную и комфортную среду и тем самым обеспечивать городу устойчивое развитие. Высокая оценка наших проектов — это подтверждение того, что мы на правильном пути», — поблагодарила за награду директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.



Строящийся на месте расселенного частного сектора жилой квартал LIVE взял первые места в категориях «Лучшая среда для формирования добрососедства» и «Лучший жилой комплекс-новостройка в Свердловской области, доступное жилье», а также стал призером в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Свердловской области».







В ЖК LIVE девелопер предусмотрел широкие возможности для общения жителей: соседский центр, зеленые внутренние дворы, пешеходный бульвар, собственный спортзал. Жители смогут получать максимум услуг в шаговой доступности от дома — в том числе благодаря предприятиям торговли и сферы услуг, которые расположатся на первых этажах домов квартала.



Добавим, что ранее этот объект отличился тем, что при передаче его первого дома был опробован цифровой сервис, упростивший процедуру передачи управляющей компании. Эксперимент признан успешным, и теперь все дома компании «Атомстройкомплекс» будут передаваться в цифровом формате. Благодаря этому застройщик, подрядные организации и УК смогут создать общую базу данных по каждому объекту, в которой будет формироваться единый отчет о ходе приемки и статусе каждого помещения. Там же можно будет контролировать выполнение задач по устранению дефектов. Раньше это приходилось делать в ручном режиме; учет данных управляющих компаний, подрядчиков и застройщика велся обособленно. В перспективе пользоваться сервисом смогут и будущие жильцы при приемке своих квартир.







Комплекс 37-этажных небоскребов «Чемпион Парк» был отмечен в номинациях «Лучший ЖК, высотные объекты» и «Лучшее озеленение и ландшафтный дизайн». Это один из самых высоких жилищных комплексов — высота каждой из трех его башен достигает 130 метров (по 37 этажей в каждой). Общая жилая площадь башен составляет порядка 55 тыс. кв. м. Сам объект расположен неподалеку от Центрального парка культуры и отдыха им. В. В. Маяковского, что обеспечивает дополнительный комфорт для проживания.



«Чемпион Парк» — чемпион и по количеству реализованных автоматических систем: здесь непрерывно контролируется максимум параметров, от качества воздуха — до положения здания в пространстве. Все это обеспечивает жителям не только безопасность, но и комфорт», — отмечала Е. Спирина, когда объект был сдан.







В самом комплексе в холле каждой башни расположена зона ресепшн, где можно выпить кофе и решить любой бытовой вопрос — от вызова горничной до установки новой техники. Для жителей дома работает бесплатный фитнес-зал, войти в который можно только изнутри дома. Из каждой башни можно попасть в паркинг на 334 машино-места, а также выйти в закрытый зеленый внутренний двор. Это позволяет собственникам получать максимальный спектр услуг, не покидая уютное пространство.



Отметим, что премия «ТОП ЖК 2021» учреждена федеральным порталом Единый ресурс застройщиков РФ. В ходе нее оценивалось более сотни параметров жилья, включая архитектуру, фасадные решения, транспортную и шаговую доступность, наличие объектов социальной инфраструктуры и так далее.



Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»