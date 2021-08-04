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Вчера, 15:03

Средневзвешенная цена новой легковой машины в России превысила 2,1 млн рублей

В России средневзвешенная цена легкового автомобиля в августе 2021 года достигла 2 млн 140 тыс. руб., сообщает аналитическое агентство «Автостат». В июне этот показатель составлял 1,8 млн руб., в июле — 1,9 млн руб.

По данным агентства, с января по август рост цен составил 21%. Они будут расти и дальше, и за весь 2021 год средневзвешенная цена увеличится на 25%, считают эксперты.

В настоящий момент стоимость новых автомобилей в стране продолжает расти из-за высокого спроса и низкого предложения, отмечают аналитики. Последнее вызвано дефицитом микрочипов во всем мире.

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