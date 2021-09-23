В Свердловской области насчитывается более 27% заемщиков младше 25 лет

УрБК, Москва, 19.08.2021. В России сократилась доля заемщиков потребкредитов старше 50 лет, говорится в исследовании ...

В России сократилась доля заемщиков потребкредитов старше 50 лет

УрБК, Москва, 28.02.2018. По состоянию на 1 января 2018 года доля российских заемщиков с действующими кредитами в ...

Российские банки зафиксировали рост доли молодых заемщиков в 2017 году

НБКИ: С начала года число заемщиков старше 50 лет в Свердловской области выросло на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2016. За первые восемь месяцев 2016 года число заемщиков старше 50 лет в Свердловской области ...