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Вчера, 14:43

В Свердловской области насчитывается более 27% заемщиков младше 25 лет

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. В Свердловской области 27,7% имеющих кредит граждан младше 25-летнего возраста. Это выше среднероссийского показателя — 23%. За счет этого Средний Урал оказался на пятом месте в списке регионов по доли закредитованности молодежи, составленном Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

В НБКИ отметили, что в России с августа 2020 по август 2021 года количество молодых граждан с кредитами выросло с 2,3 млн человек до 2,63 млн (на 14,5%). Общая доля заемщиков составляет 37% от населения России.

«Вовлеченность граждан моложе 25 лет в розничное кредитование, в целом, ниже, чем в более «взрослых» возрастных категориях граждан. Причины такого неравенства — в сложности оценки кредитного риска по молодым заемщикам. Дело в том, что для самых молодых заемщиков, как правило, характерны нестабильность доходов и недостаточно информативная кредитная история. Вместе с тем, небольшие необеспеченные кредиты и займы МФО являются для них своего рода трамплином для последующих более крупных и длинных банковских кредитов», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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