В Пулково «Уральские авиалинии» открыли линейную станцию техобслуживания самолетов

УрБК, Москва, 05.10.2021. Линейная станция технического обслуживания самолетов «Уральских авиалиний» (ЛСТО) с собственными складскими комплексами была открыта в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург), сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Открытие провели в торжественной обстановке. Участие в нем приняли генеральный представитель «Уральских авиалиний» в Санкт-Петербурге Елена Икчурина, руководитель новой линейной станции «Уральских авиалиний» Александр Говоров, руководитель департамента экономики и управления ресурсами АТЦ «Уральских авиалиний» Антон Слинько и заместитель генерального директора, главный операционный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Михаэль Хёенбергер.
На ЛСТО будут использоваться новейшие системы автоматизации процессов производства. Например, система AMOS, которая помогает уменьшать время, затрачиваемое на коммуникации, и улучшает взаимодействие между подразделениями авиакомпании. Технических специалистов для работы с этими системами готовят в собственном учебном центре авиакомпании в Екатеринбурге.
Линейная станция технического обслуживания в аэропорту Пулково стала уже пятой по счету на территории России. «Уральские авиалинии» также имеют собственные ЛСТО в Челябинске, Самаре, Домодедове и Жуковском. Увеличение количества таких станций позволяет поддерживать регулярность полетов, четко следовать плановому расписанию, а также избежать необходимости работы с субконтрактными организациями.
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