На горячую линию прокуратуры Свердловской области поступило 216 обращений граждан по вопросам нарушения подачи отопления

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. Прокуратура Свердловской области продолжает принимать звонки на горячую линию по вопросам нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства на старте отопительного сезона 2021-2022 годов.



Как сообщает пресс-служба ведомства, на горячую линию можно обращаться из-за нарушений температурного режима в ходе подачи отопления в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры региона. Прием звонков осуществляется по номеру 8 (343) 376-82-61.



«В обращениях гражданам необходимо сообщить адрес проживания и контактный телефон, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, и описать суть проблемы», — говорится в сообщении.



За период работы горячей линии с 22 сентября сотрудники прокуратуры получили от граждан и организаций 216 обращений. По каждому случаю инициированы проверочные мероприятия, которые взяты на контроль прокуратурой области.



Во время проверок сотрудники прокуратуры выявили множественные нарушения организации теплоснабжения на территории региона, большое количество случаев ненадлежащего осуществления обязанностей управляющими компаниями по подготовке к отопительному сезону и запуску систем отопления в домах.



За последнюю неделю свердловская прокуратура внесла 17 представлений в органы местного самоуправления, теплоснабжающие организации и управляющие компании по итогам проверок. В ряде муниципальных образований нарушения были оперативно устранены ответственными организациями. В Серове восстановлено теплоснабжение трех многоквартирных домов, в Тугулымском районе — четырех домов. В Дзержинском районе Нижнего Тагила выявлены и пресечены факты ненадлежащего реагирования управляющей компании на обращения граждан.