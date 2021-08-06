Превосходство спроса над предложением стало одной из причин высоких цен на продукты в России

УрБК, Москва, 05.10.2021. Минфин РФ считает, что на российском потребительском рынке видны признаки перегрева, особенно в сфере стоимости продуктов питания. Среди внутренних факторов причин такой ситуации в ведомстве называют рост спроса, обгоняющий производственные возможности. Об этом говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанных министерством, сообщает «Прайм».



Среди внешних факторов инфляции способствует бюджетно-кредитная накачка денег в развитых странах и нехватка производственных мощностей для создания некоторых категорий товаров, считают в Минфине.



Под данным Росстата, в августе 2021 года цены на товары и услуги выросли на 6,68% относительно аналогичного периода прошлого года. Продовольственные товары подорожали на 7,7%, сахар — на 38,1%, подсолнечное масло — на 27,3%, яйца — на 15,4%.