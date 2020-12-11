В трех городах Свердловской области назначены председатели федеральных судов

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2020. Президент РФ Владимир Путин назначил шесть новых судей на Среднем Урале. Указ ...

В Свердловской области назначены шесть судей

В Свердловской области назначены пять судей

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. На Среднем Урале назначены пять новых судей. Об этом сообщает пресс-служба ...