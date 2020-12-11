В трех городах Свердловской области назначены председатели федеральных судов

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. Президент РФ Владимир Путин подписал указ 565 «О назначении судей федеральных судов» на Среднем Урале, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Согласно документу, председателем Верхнесалдинского районного суда стала Марина Сенникова, Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга — Александр Тараненко, Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила — Светлана Вахрушева, Красногорского районного суда Каменска-Уральского — Марина Безукладникова.
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