Московская биржа не будет работать 31 декабря 2021 года

УрБК, Москва, 05.10.2021. Московская биржа опубликовала порядок работы в дни государственных праздников в 2022 году. Помимо расписания работы в праздники в 2022 году, там есть информация и о регламенте работы биржи 31 декабря 2021 года. В этот раз в последний день года торги на всех рынках Мосбиржи проходить не будут.



Как следует из официального сообщения площадки, в дни государственных праздников 2022 года в следующие дни: 3-7 января, 23 февраля, 7-8 марта, 3 и 9-10 мая, 13 июня и 4 ноября 2022 года — торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов пройдут в рабочем порядке.



Во все указанные даты на рынке драгоценных металлов и на валютном рынке торги будут проходить по всем инструментам, кроме сделок с датой исполнения обязательств в день заключения и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.



В дни праздников — 7 января, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 4 ноября 2022 года — торги инструментами, имеющими аналоги на зарубежных рынках, будут проведены в следующем порядке: на валютном рынке и рынке драгоценных металлов — всеми инструментами, кроме сделок, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки; на срочном рынке — всеми инструментами, базовым активом которых являются инструменты, торгующиеся в эти дни на иностранных площадках; на фондовом и денежном рынках — с акциями иностранных эмитентов и еврооблигациями; на рынке СПФИ — всеми инструментами, кроме сделок в российских рублях, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки.



В субботу, 5 марта 2022 года, будет общероссийский рабочий день, поэтому торги будут проводиться в рабочем порядке, кроме валютного рынка и рынка драгоценных металлов, где торги будут проходить по всем инструментам, кроме сделок, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки.



В прочие дни 2022 года все торги на рынках Мосбиржи будут идти в рабочем порядке.