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Вчера, 12:03

В России объем просроченных свыше 90 дней кредитов опустился до уровня 4,4%

В России объем просроченных свыше 90 дней кредитов 1 октября 2021 года опустился до уровня 4,4%, что является историческим минимумом. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Банка России.

Всего на 1 октября в РФ были выданы кредиты на общую сумму 23 трлн 102 млрд 128 млн руб. Из них просрочены платежи на указанный выше срок на сумму 1 трлн 024 млрд 573 млн руб.

Также отметим, что за прошедший период 2021 года доля кредитов, по которым платежи не поступали более 90 дней, не поднималась выше 5%

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