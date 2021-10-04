Исследование HeadHunter выявило рост спроса на учителей в Свердловской области на 77% за два года

Исследование сайта HeadHunter выявило рост спроса на врачей в Свердловской области на 62%

В Свердловской области в сфере гостеприимства число вакансий выросло на 132% за два года

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. В период с 1 января по 27 сентября 2021 года в Свердловской области было открыто около ...