Исследование HeadHunter выявило рост спроса на учителей в Свердловской области на 77% за два года

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. Крупнейшая в России онлайн-платформа по поиску работы hh.ru в преддверии Дня учителя подготовила новое исследование изменения спроса на учителей и уровня предлагаемых им зарплат в Свердловской области за два года.
По информации службы исследований HeadHunter, за два года количество вакансий учителей в Свердловской области выросло на 77% по сравнению с сентябрем 2019 года. При этом по всей стране количество вакансий увеличилось на 95%. Всего в сентябре для Среднего Урала было опубликовано 270 вакансий учителей. Самыми востребованными являются преподаватели русского и иностранных языков — 30% вакансий, математики — 13% вакансий, дошкольного образования — 12% и информатики — 11%.
А вот размер заработной платы, которую предлагают педагогам, по сравнению с сентябрем 2019 года снизился. Два года назад в среднем по Свердловской области учителям предлагали работать за 37,8 тыс. руб. в месяц, сейчас — всего за 36,3 тыс. руб. А вот в стране, наоборот, фиксируется рост уровня предлагаемых учителям зарплат — с 32,5 тыс. руб. в 2019 году до 36,2 тыс. руб. на текущий момент.
Данные еще одного исследования HeadHunter, проведенного недавно, показали, что в рейтинге самых непопулярных профессий работа учителем заняла 4-е место. А вот в рейтинге самых популярных — учителя оказались лишь на 15-м месте.
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