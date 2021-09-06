В России объем просроченных свыше 90 дней кредитов опустился до уровня 4,4%

УрБК, Москва, 05.10.2021. В России объем просроченных свыше 90 дней кредитов 1 октября 2021 года опустился до уровня 4,4%, что является историческим минимумом. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Банка России.



Всего на 1 октября в РФ были выданы кредиты на общую сумму 23 трлн 102 млрд 128 млн руб. Из них просрочены платежи на указанный выше срок на сумму 1 трлн 024 млрд 573 млн руб.



Также отметим, что за прошедший период 2021 года доля кредитов, по которым платежи не поступали более 90 дней, не поднималась выше 5%.